ဖတ်သလောင် ခရိုင်ရှိ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး လက်တွေ့ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖတ်သလောင် ခရိုင်ရှိ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အခြေခံပညာရေးစနစ်နှင့် ပေါင်းစပ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး စွန်နီ နှင့် ရှီအဟ် ဂိုဏ်းနှစ်ခုစလုံးအတွက် တူညီသော ဘာသာရေးအကြောင်းအရာများကို အလေးထားသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ Photos Credit - Ansor Lempan
၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၀၇:၃၉
News ID: 1884268
Your Comment