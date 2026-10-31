အီရတ်မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်များကို မရှ်ဟဒ်မြို့ရှိ ရှဟီးဒ် ဟာရှီမီနေဂျာဒ် လေဆိပ်တွင် ကြိုဆို ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ်မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်များအား ကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင် အီရန်နိုင်ငံ၊ မရှ်ဟဒ်မြို့ရှိ ရှဟီးဒ် ဟာရှီမီနေဂျာဒ် လေဆိပ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဤအခမ်းအနားသို့ ကွဒ်စ် ရဇဝီ ဂေါပကအဖွဲ့၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ မွတ်စ်သဖွာ ဖိုင်ဇီး ၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဂိုလာန်မ် ဟိုစိုင်းန် မိုဇဖာရီ၊ ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ရောင်ခြည်တော်ဆောင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၃၆
News ID: 1884999
Your Comment