ရန်ကုန်မြို့ နေ မိုအ်မေနာများ မှ ညောင်လေးပင် မြို့ ရှိ မိသားစု အေမာမ်ဘာရာ တွင် ရှဟာဒသ် ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) မဂျ်လစ်များ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ညောင်လေးပင်မြို့၌ ရန်ကုန်မြို့မှ မိုအ်မေနာများက မိသားစု အေမာမ်ဘာရာတွင် ရှဟာဒသ် ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) အထိမ်းအမှတ် မဂျ်လစ်များ ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါ မဂျ်လစ် များကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြင်ကွင်းပုံရိပ်အချို့ကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းအဖြစ် ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။ Photos Credit - Shwe Mar
၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၃:၀၆
News ID: 1885130
Your Comment