  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရှေ့တောင် အာရှ နှင့် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ ဒေသ

ရန်ကုန်မြို့ နေ မိုအ်မေနာများ မှ ညောင်လေးပင် မြို့ ရှိ မိသားစု အေမာမ်ဘာရာ တွင် ရှဟာဒသ် ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) မဂျ်လစ်များ ကျင်းပ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ညောင်လေးပင်မြို့၌ ရန်ကုန်မြို့မှ မိုအ်မေနာများက မိသားစု အေမာမ်ဘာရာတွင် ရှဟာဒသ် ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) အထိမ်းအမှတ် မဂျ်လစ်များ ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါ မဂျ်လစ် များကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြင်ကွင်းပုံရိပ်အချို့ကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းအဖြစ် ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။ Photos Credit - Shwe Mar

၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၃:၀၆
News ID: 1885130

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha