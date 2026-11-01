ပထမ အယန်းမေ ဖွာတွေမီယဟ် (စ.အ) အတွက် မဒရ်စဟ် ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ကွေတ္တာ မြို့ တွင် မဂျ်လစ်များကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ကွေတ္တာ မြို့ ရှိ မဒရ်စဟ် ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) တွင် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ပထမ အယန်းမေ ဖွာတွေမီယဟ် (စ.အ) အတွက် မဂျ်လစ်များ ကျင်းပခဲ့သည့် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမာဒီယိုလ်အောင်ဝဲလ် ၁၀ ရက်မှ ၁၃ ရက်နေ့ အထိကို ပထမ အယန်းမေ ဖွာတွေမီယဟ် (စ.အ) ဟုခေါ်ပြီး ဂျမာဒီယိုစ်စာနီ ၃ရက် မှ ၅ရက်နေ့ အထိ ကို ဒုတိယ အယန်းမေ ဖွာတွေမီယဟ် (စ.အ) ဟုခေါ်ဆိုပါတယ်။
၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၄:၁၉
News ID: 1885153
Your Comment