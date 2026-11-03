အာယာသွလ္လာဟ်ရှိက်ခ်ဟိုစိုင်းန် အဗ်ဒိုလ္လာဟ်မုအ်သူက်နှင့်ဘာသာရေး၊ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားသူများနှင့်ပညာရှင်များ စုပေါင်းတွေ့ဆုံခြင်း။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဘာသာရေးပညာရှင်များနှင့် ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်မှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် အီမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းသို့ သွားရောက်ကာ အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် ဟိုစိုင်းန် အဗ်ဒိုလ္လာဟ် မုအ်သူက် နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး အာယာသွလ္လာဟ် အပေါ် ချမှတ်ထားသည့် တရားရုံး၏ စီရင်ချက်ကို ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ မကြာသေးမီက အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် ဟိုစိုင်းန် အဗ်ဒိုလ္လာဟ် မုအ်သူက် သည် ခုခံတော်လှန်ရေးဝင်ရိုးတန်း (ဝင်ရိုးတန်း အယ်လ်မုကာဝမဟ်) ကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည့် ပြစ်မှုဖြင့် ကူဝိတ်နိုင်ငံတရားရုံး၏ သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၂:၅၄
News ID: 1886312
Your Comment