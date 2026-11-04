တီဟီရန်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် ၊ ကမ္ဘာ့နယ်ချဲ့ဝါဒဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားနေ့ စီတန်းလှည့်လည်ပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ကမ္ဘာ့နယ်ချဲ့ဝါဒဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ် စီတန်းလှည့်လည်ပွဲသည် အီရန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော် တီဟီရန် ရှိ အမေရိကန်၏ သူလျှိုစခန်း (ယခင်အမေရိကန်သံရုံး) သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော လူထုစုဝေးပွဲကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ လူထုစုဝေးပွဲတွင် အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ ကောလိပ်များနှင့် တက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအပြင် ပြည်သူလူထု အလွှာအသီးသီးမှ လူများလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါ တယ်။
၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1886743
Your Comment