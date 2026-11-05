အီရန် အစ္စလာမ်မစ်လွှတ်တော်၏ အင်္ဂါနေ့ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကိုယ်စားလှယ် ၁၉၄ ဦး လူကိုယ်တိုင်နှင့် အွန်လိုင်းမှ တက်ရောက်လျက် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေး မစတင်မီတွင်လည်း အဟ်မဒ် နာဒရီ က အီရန်ပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်နှင့် BRICS အဖွဲ့၏ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာတစ်ရပ် တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၄:၂၅
News ID: 1886969
Your Comment