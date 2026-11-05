ရီဇဝီရောင်ဇာတော်တွင် ခုခံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ တော်လှန်ရေးသစ္စာကတိ ပြန်လည်ပြုခြင်း ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ပရောက် မိုဂျာဟစ်ဒ် များ၏ ၁၁ ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်အချို့သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းတွင် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ရီဇဝီရောင်ဇာတော် (အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ဂူဗိမာန်) သို့ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့နောက် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး၏ ကျဆုံးသွားသော ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ဂူသင်္ချိုင်းကို ဖူးမြော်ဂါရဝ ပြုခဲ့ကြပြီးအေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအပေါ် သစ္စာစောင့်သိမှု၊ တိုက်ပွဲဝင်ကြိုးပမ်းမှုလမ်းစဉ်ကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားမည့် ကတိကဝတ်တို့ကို အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၄:၃၆
News ID: 1886979
Your Comment