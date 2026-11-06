အီရတ်နိုင်ငံ၊ဘာဘီလ်ပြည်နယ်တွင်ဟဇရသ်ကာစင်မ်ဘင်မူစာအလ်ကာဇင် (အ.စ) ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား သင်္ကေတပြု၍ စီတန်းလှည့်လည်ပို့ဆောင်သည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ။ ။Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ်နိုင်ငံ၊ ဘာဘီလ်ပြည်နယ်ရှိ ကာစမီ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ရင်ပြင်တော်၌ ဟဇရတ် ကာစင်မ် ဘင် မူစာ အလ်ကာဇင် (အ.စ) ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား သင်္ကေတပြု၍ စီတန်းလှည့်လည်ပို့ဆောင်သည့် အခမ်းအနားကို အဲဟ်လေဘိုက်(အ.စ) (အ.စ) မျိုးနွယ်တော်မြတ်များအား ချစ်ခင်ကြည်ညိုသူ ပရိသတ်များစွာ တက်ရောက်ပါဝင်လျက် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသူများသည် အဆိုပါ အေမာမ် ဇါဒေ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို အောက်မေ့သတိရ ဂုဏ်ပြုရင်း ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1887282
Your Comment