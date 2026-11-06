ရဟ်ဗရီရှဟီးဒ်(ကျဆုံးသွားသော ခေါင်းဆောင်)၏သွေးကြွေးဆပ်ရန်ကြွေးကြော်သံများအေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ၏ အင်ကေလာဗ် ရင်ပြင်တွင် ပဲ့တင်ထပ်ခဲ့ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ၂၀၂၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ရက် နေ့ တွင် အေမာမ် ရေဇာ(အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ရောင်ဇာတော် မြတ် သို့ လာရောက်ကြသူ ဇေယာရသ် ပြုသူများးနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သူများသည် အစ္စလာမ်မစ် အင်ကေလာဗ် ရင်ပြင်၌ စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် “ရှဟီးဒ်ခေါင်းဆောင် ၏ သွေးကြွေးဆပ်ရေးနှင့် လက်စားချေရေး” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် စုဝေးပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ရှဟီးဒ်များ၏ သွေးကို တန်ဖိုးထားဂုဏ်ပြုရေးနှင့် ခုခံတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရေးတို့အပေါ် အလေးအနက်ထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၀၂:၂၆
News ID: 1887288
Your Comment