အမ်နာအုရ်ရိုစူလ် ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် တွေ့ဆုံ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အမ်နာအုရ်ရိုစူလ် နိုင်ငံတကာကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၇ရက်နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် စနေနေ့ နံနက်ပိုင်း တွင် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာရမ်ဒွါန်နီ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၀၁:၃၉
News ID: 1888255
Your Comment