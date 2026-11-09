ကရ်ဗလဟ်မြို့ရှိ အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ၆,၀၀၀ ကျော်က အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) နှင့်အတူ ကတိသစ္စာပြု အသစ်ပြုလုပ်ခဲ့ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ်နိုင်ငံနှင့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံအချို့ရှိ တက္ကသိုလ်များမှ အမျိုးသမီးကျောင်းသူ ၆,၄၅၀ ဦးသည် အလ်ကဖီးလ် အမျိုးသမီး ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား ၏ ၁၁ ကြိမ်မြောက် အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး၊ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) နှင့် ဟဇရသ် အဘူလ်ဖဇ်လ် အဘာစ် (အ.စ) တို့၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ရောင်ဇာတော်များသို့ သွားရောက် ဇေယာရသ် ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားကို ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ)ရောင်ဇာတော်၏ ကြီးမှူးမှုဖြင့် “ဖွာတွေမဟ် ၏ အလင်းရောင်ဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို ထွန်းလင်းစေမည်” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၅:၄၇
News ID: 1888574
Your Comment