ဂါဇာရှိ ပါလက်စတိုင်း နေရပ်စွန့်ခွာသူများ၏ တဲများတွင် ဆောင်းဦးမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပွား ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် မိုးရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဒဲရ်အလ်ဘလဟ်မြို့ရှိ ပါလက်စတိုင်း နေရပ်စွန့်ခွာသူများ နေထိုင်ရာတဲများအတွင်း ရေဝင်ရောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဖြစ်ရပ်ကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာနေရသည့် မိသားစုများသည် သင့်လျော်မှုမရှိသော နေထိုင်ရေးအခြေအနေများနှင့် အခြေခံလိုအပ်သော အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ရှားပါးမှုတို့ကြောင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများကို တစ်ဖန် ထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။
၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၀၇
News ID: 1888685
Your Comment