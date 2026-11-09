ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ်နေ့နီးကပ်လာချိန်တွင် အေမာမ်ရေဇာ (အစ)ရောင်ဇာတော်တွင် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် အနက်ရောင်ဖြင့် တန်ဆာဆင် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ်နေ့ရောက်ရှိဖို့ နီးလာသည် နှင့်အတူ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ရောင်ဇာတော် တွင် မ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် အနက်ရောင်အလံဖြင့် လွှမ်းခြုံတန်ဆာ ဆင် ခဲ့ပြီး၊ရောင်ဇာတော် မြတ် ၏ ရင်ပြင်များတွင်လည်း ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖွယ် အထူးစာတန်းများကို တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1888721
Your Comment