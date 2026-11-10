အနောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိ အရီဟာမြို့အနီးတွင် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများ၏ နေအိမ်များကို ဇိုင်ယွန်ဝါဒီ အခြေချနေထိုင်သူများက အတင်းအဓမ္မ သိမ်းပိုက် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဇီယွန်ဝါဒီ အခြေချနေထိုင်သူတစ်စုသည် အနောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိ အရီဟာမြို့အနီး၊ အိုင်းန် အဒ်ဒီယုက် အတ်သ်သုဖ်တာဒေသတွင် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများ ပိုင်ဆိုင်သည့် နေအိမ်ရှစ်လုံးအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ အဆိုပါနေအိမ်များကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် အဆိုပါနေအိမ်များတွင် နေထိုင်အခြေချခဲ့ကြသဖြင့် ပါလက်စတိုင်းဒေသခံများအကြား ကျူးကျော်နှောင့်ယှက်မှုများ ပိုမိုများပြားလာမည်နှင့် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများ ပိုမိုတိုးလာမည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။
၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၇:၂၁
News ID: 1889106
Your Comment