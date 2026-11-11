အစ္စရေး ၏ စစ်ပွဲနှင့် သိမ်းပိုက်မှုအရိပ်အောက်ရှိ လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းမှ မိဘမဲ့မိန်းကလေးများ၏ ဘဝ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ လက်ဘနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများသည် စစ်ပွဲ၏ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များနှင့် အစ္စရေးစစ်သားများ၏ တပ်စွဲနေထိုင်မှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရသည့်အချိန်တွင် တစ်ဖက်၌လည်း တဘ်နီန်မြို့ရှိ မိဘမဲ့ဂေဟာတစ်ခုသည် မိဘတစ်ဦး သို့မဟုတ် မိဘနှစ်ပါးစလုံးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် မိန်းကလေးများအတွက် ခိုလှုံရာနေရာတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ထို့အပြင် မိသားစု၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကြောင့် မိမိတို့မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်ရန် အဆင်မပြေနိုင်သည့် မိန်းကလေးများလည်း ထိုဂေဟာတွင် ခိုလှုံနေထိုင်ကြပါတယ်။
၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၁:၁၀
News ID: 1889676
Your Comment