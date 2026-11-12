ရှစ်နှစ်တာ အီရန်၊အီရတ်စစ်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သည့် အမည်မသိ အာဇာနည် ၈ ဦး၏ ရုပ်ကလာပ်များကို ရရှ်သ် မြို့ခံပြည်သူများက ကြိုဆို ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရတ် ဖွာတွေမဟ် ဇဟ်ရာ (စ) ၏ ရှဟာဒသ် ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖွယ်ကာလနှင့် တိုက်ဆိုင်စွာ ရှစ်နှစ်တာ ကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သည့် အမည်မသိ အာဇာနည် ၈ ဦး၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်များကို ကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ရရှ်သ် မြို့ရှိ မိုင်းဒါန်နေ ရှုဟဒါယေ ဇေဟာဘ် ရင်ပြင်၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်သူအများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေသည့်ကြားမှ အာဇာနည်များ၏ ရုပ်ကလာပ်များကို ကြည်ညိုလေးစားစွာ လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၅:၂၅
News ID: 1889907
Your Comment