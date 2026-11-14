အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာတော်မြတ် တွင် ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ်နေ့အကြိုည ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် ဇဲဟ်ရာ (စလာမိုလ္လာဟ်အလိုင်းဟာ) ၏ ရှဟာဒသ် နေ့အကြိုည ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက် တွင် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ရှိ အေမာမ် ခိုမေနီ ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို အီရန်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့ကြသည့် အမည်မသိ ရှဟီးဒ် ၁၅ ဦး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်များ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၀၂:၀၅
News ID: 1890683
Your Comment