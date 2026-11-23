ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမေအသိုလ်မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) ကိုယ်စားလှယ်တော် သရ်ဟီးမ်မဂျ်လစ် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် Photos
အဗ်နာ။ ။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ အေမာမ်ဘာရာ ကူဒီဂျရိန်ဖတ်စ်၌ ကွယ်လွန်သူ အာယသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာ ဝဟီးဒ် ခိုရာဆာနီအား ရည်စူး၍ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် သရ်ဟီးမ်မဂျ်လစ် (ကွယ်လွန်သူအတွက် အောက်မေ့သတိရ ဆုတောင်းပွဲ) အခမ်းအနားသို့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမေအသိုလ်မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) အလ်အာလေမီယဟ်၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် H.I ဆယက်ဒ် ဟိုင်ဗသွလ္လာဟ် ဆဒ်ရွတ်စ်ဆာဒါသ် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ Photos Credit: Al-Mustafa International University – Thailand
၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၅:၄၇
News ID: 1894007
Your Comment