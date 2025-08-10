ပါလက်စတိုင်းလိုလားသည့် ဆန္ဒပြပွဲအတွက် ဆစ်ဒနီမြို့မှာ ထောင်နဲ့ချီသည့်လူထုစုဝေး ပြုလုပ် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကို ထောက်ခံတဲ့ အကြီးမားဆုံး လူထုစုဝေးပွဲတစ်ခုမှာ သြစတြေးလျ နိုင်ငံ သား ၃၀၀၀၀၀ ကျော်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့က မဲလ်ဘုန်းနဲ့ ဆစ်ဒနီမြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်း အလံများ၊ စစ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတန်းများ ကိုင်ဆောင်ကာ ဆန္ဒပြသည့် ကြွေးကြော်သံများ ကိုင်ဆောင် ကာ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအပေါ် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို အဆုံးသတ်ရန် ပါဝင်သူများက တောင်း ဆိုခဲ့ ကြပါတယ်။ ကြီးမားသော ဆန္ဒပြပွဲသည် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းလုံး ညီညွတ်မှု တိုးပွားလာခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင် အစ္စရေး၏ မူဝါဒများကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှု ကြီးထွားလာ ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၁၂:၄၈
News ID: 1715884
