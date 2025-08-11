ဒေါပုံမြို့နယ် နွယ်အေး စွန္နီ ဂျာမေအ် ဗလီကြီး ၏ မဒရ်စာ အဗ်ဒိုလ်မသီးန် ကျောင်းသားများ နှင့် ဆရာများ ၏ ထမင်း တနပ်စား မြင်ကွင်း ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသကြီး ဗိုလ်တထောင် ခရိုင် ဒေါပုံမြို့နယ် နွယ်အေး စွန္နီ ဂျာမေအ် ဗလီကြီး ၏ မဒရ်စာ အဗ်ဒိုလ်မသီးန် ကျောင်းသားများ နှင့် ဆရာများ ထမင်း တနပ်စား မြင်ကွင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဤထမင်း တပ်စား အလှူ ရှင်မှာ ဆရာ မိုဟမ္မဒ် အရှ်ရဖ်အလီ (မိုးကျဗလီရှေ့ဆာင်ဆရာ) ဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ က ဖြစ်ပါ တယ်။ Photos Credit - ဒေါပုံမြို့နယ် နွယ်အေးစွန္နီဂျာမေဗလီလူမှုကူညီရေးအသင်း
၁၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၁၂:၂၈
News ID: 1716104
