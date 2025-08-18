အာဖဂန် နစ္စတန်နိုင်ငံ ရှိ အေမာမ်ဇါဒဟ် ဟဇရသ် ယဟ်ယာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ဘက်သို့ အရ်ဗအီးန် အချိန်အခါ တွင် လာရောက်နေကြသည့် မွတ်စလင်မ် များ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အာဖဂန် နစ္စတန်နိုင်ငံ စာရဲပိုလ်မြို့ ရှိ အေမာမ်ဇါဒဟ် ဟဇရသ် ယဟ်ယာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ဘက်သို့ အရ်ဗအီးန် အချိန်အခါ တွင် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ အရ်ဗအီးန် အဇါဒါရီ ပြုရန် လာရောက်နေကြသည့် ထောင်နှင့် ချီသည့် မွတ်စလင်မ် များ (ခ) ရှီအဟ်များ နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ကိုအချစ်ထားသူ များ ၏ ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၁၃:၂၃
