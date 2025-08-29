တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ဝဖါးသ် ၊ အေမာမ် ဟစန် (အ.စ) နှင့် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) တို့ ၏ ရှဟာဒသ် အတွက် ကဘူးလ် မြို့ တော် တွင် အဇါဒါရီ ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ဝဖါးသ် ၊ အေမာမ် ဟစန် (အ.စ) နှင့် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) တို့ ၏ ရှဟာဒသ် အတွက် အာဖဂန် နစ္စတန် နိုင်ငံ၏ မြို့တော် ကဘူးလ် မြို့ တွင် အဇါဒါရီ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်း မှာပင် အာယာသွလ္လာဟ် အလ် အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် စအီးဒ် ဟကီးမ် ၏ ကွယ်လွန်ခြင်း (၄) နှစ်မြောက် မဂျ်လစ် အား လည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၅
