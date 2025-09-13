H.I ဒေါက်တာ ဆယက်ဒ် ဆဒ်ရိုဆ်ဆာဒါသ် နှင့် မန္တလေးတိုင်း အစ္စလာမ်သာသနာရေး ရာကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမေ အသိုလ် မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) အလ် အာလေမီယဟ် ကိုယ်စား လှယ်တော် H.I ဒေါက်တာ ဆယက်ဒ် ဆဒ်ရိုဆ်ဆာဒါသ် နှင့် မန္တလေးတိုင်း အစ္စလာမ်သာသနာရေး ရာကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်နည်းအား ဖြင့် မြန်မာ ရှီအဟ် ၊ စွန်နီ ချစ်ကြည်မှု ၏ စံပြုဖွယ် မြင်ကွင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Photos Credit - Zar Ni
၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၂:၂၆
