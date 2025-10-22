အစ္စရေး နှင့် အီတလီ ဘောလုံးပွဲမစခင် ပါလက်စတိုင်းထောက်ခံသူတွေ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီတလီ နှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံ ဘောလုံးအသင်းတွေကြား 2026 ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမတိုင်ခင် အီတလီနိုင်ငံ Udine မြို့မှာ လူထောင်ပေါင်းများစွာက အစ္စရေးကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ “အစ္စရေးကို အနီကတ်ပြပါ” ဟူသော စာတန်းများ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဆန္ဒပြသူများသည် အစ္စရေးအား နိုင်ငံတကာ အားကစားပွဲများ ပိတ်ပင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူ အများစု က ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု အစ္စရေး ကျူးလွန်သည်ဟု ။ ပါဝင်သူအချို့သည် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် အစ္စရေး၏တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့ရသည့် ကလေးငယ်များ၏ အမည်များကို ရေးထိုးထားသည့် ကြီးမားသောအဖုံးကို ကိုင်ဆောင်ကာ အရပ်သားများကို အထိမ်းအမှတ်ပြုသည့် အမူအရာဖြင့် သယ်ဆောင် လာကြပါတယ်။
၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၀၀:၅၂
