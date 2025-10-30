«အကျော်အမော်ရှီအဟ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ ၏ အတွေးအခေါ်များ» ဆိုသည့် ခေါင်းစဥ် ဖြင့် ပညာစကားဝိုင်း ရန်ကုန်မြို့ မဂိုရှီအဟ်ခန်းမတွင်ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ဟောင်း ရန်ကုန် မြို့ ၏ မဂို ရှီအဟ် ဂျာမေအ် မတ်စ်ဂျစ်ဒ် ၏ မဂို ရှီအဟ် ခန်းမ တွင် «အကျော်အမော် ရှီအဟ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ ၏ အတွေးအခေါ်များ » ဆိုသည့် ခေါင်းစဥ် ဖြင့် ပညာစကားဝိုင်း အား အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Photos Credit - hawzahnews
၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၁၅:၄၈
News ID: 1744719
