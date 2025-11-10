ရန်ကုန် မြို့မဂိုရှီအဟ် ဂျအ်မေ့ဗလီ တွင် နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ နှင့်၉ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် သခင်မကြီး ဖွာတွေမဟ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ)၏ ရှဟာဒသ် မဂျ်လစ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ဟောင်း ရန်ကုန်မြို့ လမ်း ၃၀ ရှိ မဂို ရှီအဟ် ဂျအ်မေ့ ဗလီ တွင် အယန်းမေ ဖွာတွေမီယဟ် အဖြစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ နှင့် ၉ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် သခင်မကြီး ဖွာတွေမဟ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ် မဂျ်လစ် ကျင်းပ နေသည့် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ Photos Credit - Mogul Shia Jamay Masjid
၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၃:၄၁
