ဒေါပုံမြို့နယ် နွယ်အေးစွန္နီဂျာမဗလီကြီး ၏ မဒရ်စဟ်အဗ်ဒွလ်မသီးန် ကျောင်းသားများ အတွက် ထမင်း အလှူ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဒေါပုံမြို့နယ် နွယ်အေးစွန္နီဂျာမဗလီကြီး၏ မဒရ်စဟ်အဗ်ဒွလ်မသီးန် ကျမ်းမြတ်ကုန်အာန် အာဂုံ ဆောင် ကျောင်း နှင့် မော်လဝီအခြခံကျောင်းတွင်ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများ အတွက် လိလ္လာ အလှူငွေဖြင့် လူဦးရေ (၁၆၀) တနပ်စာ ဟာဂျီ ကဘီးရ်အဟ်မဒ် ၁၀၁ လမ်း မဂ်လာတောင်ညွန့် မှ ထမင်းကျွေး လှူဒါန်း ကြောင်း သိရပါတယ်။ Photos Credit - ဒေါပုံမြို့နယ် နွယ်အေးစွန္နီဂျာမေဗလီလူမှုကူညီရေးအသင်း
၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၅:၀၅
