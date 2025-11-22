မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး ပံ့ပိုးကူညီရေးကော်မတီ ၏ ဒါန အလှူ အစီအစဥ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး ပံ့ပိုးကူညီရေးကော်မတီ Myanmar Muslim Aid.(MMAID)က မီးဘေးကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဗုံးအိုးရွာရှိ အလယ်ဗလီ ၏ ယာယီ ဝတ်ပြု ဆောင်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကျပ်သိန်း(၁၀၀)နှင့် နေအိမ်(၁၀ )လုံးပြန် လည်တည်ဆောက်ရန် အတွက် တစ်လုံးလျှင် ကျပ်သိန်း(၅၀) စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း(၆၀၀) ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ Photos Credit - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစ္စလာမ်ကောင်စီ
၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၆:၃၀
News ID: 1753017
Your Comment