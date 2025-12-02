  1. Home
ဂျာမေ အသိုလ် မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) အလ်အာ လေမီယဟ် ကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်သည့် စည်းလုံး ညီညွတ် ရေးညီလာခံ / ထိုင်း ။။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ချာချိုင်ဆောင်ပြည်နယ်ရှိ အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်က် (အ.စ) မတ်စ်ဂျစ်ဒ် တွင် ဂျာမေ အသိုလ် မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) အလ်အာ လေမီယဟ် ကိုယ်စားလှယ် H.I ဒေါက်တာ ဆယက်ဒ် ဆဒ်ရိုဆ်ဆာဒါသ် တက်ရောက် သည့် တတိယအကြိမ် မြောက် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးညီလာခံ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံ ပညာရှင် များ နှင့် ဘာသာ ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။

၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၃:၅၄
News ID: 1757038

