လမ်းပြသူဗဟို၊မြန်မာ လူမှုအကျိုးပြုအသင်းအဖွဲ့ကြီး နှင့် ဟင်ဒွစ်သာနီဗလီဂေါပက အဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ မှတ်ပုံတင် အသစ်/အပျောက်/အလဲ နှင့် စမတ်ကဒ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်
အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ မန္တလေး မြို့ တွင် 𝐀𝐋-𝐇𝐀𝐀𝐃𝐈 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑, 𝐌𝐘𝐀𝐍𝐌𝐀𝐑 လမ်းပြသူဗဟို၊ မြန်မာ လူမှုအကျိုးပြုအသင်းအဖွဲ့ကြီး နှင့် ဟင်ဒွစ် သာနီ ဗလီဂေါပက အဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ ဒီဇင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် တနင်္လာနေ့ နံနက် ၉:၃၀ နာရီမှ စတင်ပြီး ဟင်ဒွစ်သာနီဗလီရင်ပြင်၌ မှတ်ပုံတင် အသစ်/ အပျောက်/ အလဲ နှင့် စမတ်ကဒ် ကိစ္စများဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဆောင်ရွက်မှုပြုပေးနေစဥ် အောင်မြေ သာစံ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့်အတူ အောင်မြေသာစံခရိုင်လဝကမှူး၊မြို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ နယ်မြေခံတာဝန်ရှိသူများ နှင့် ပုလဲ ငွေရောင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့မှ လာရောက်ကြည့်ရှု ခဲ့ကြပါတယ်။ Photos Credit - 𝐀𝐋-𝐇𝐀𝐀𝐃𝐈 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑, 𝐌𝐘𝐀𝐍𝐌𝐀𝐑 လမ်းပြသူဗဟို-မြန်မာ
၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၃:၅၇
News ID: 1759559
