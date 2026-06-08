ကွမ်းမြို့ ရှိ အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ ရုံး တွင် မရ်ဟွန်မ် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ အတွက် မဂျ်လစ် ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်နိုင်ငံ ကွမ်းမြို့ရှိ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ ရုံး တွင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ အတွက် အီဆာလေဆဝါးဗ် မဂျ်လစ် ကို ညနေပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မဂျ်လစ်သို့ အိုလမာ ၊ ဟောင်ဇေအေလ်မီယေ ၏ ဆရာများ ၊ ကျောင်းသားများ နှင့် အများပြည်သူများ စသည် ဖြင့် အလွှာအတန်း အသီးသီး မှ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါတယ်။
၈ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၈:၅၆
News ID: 1824460
Your Comment