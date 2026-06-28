သန်လျင်မြို့နယ် မော်လဝီအဖွဲ့ခွဲမှ ဟစ်ဂျရီ ၁၄၄၈ မုဟရမ် လတစ်ရက် အမှုဆောင်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ တွေ့ဆုံ မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မော်လဝီအဖွဲ့ချုပ် သန်လျင်မြို့နယ်အဖွဲ့ခွဲမှ စီစဉ်သည့် ဟီဂျရီ ၁၄၄၈ ခုနှစ် မုဟရမ် လ တစ်ရက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြို့နယ်အဖွဲ့ခွဲ အမှုဆောင်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ကုရ်ဘာနီကျင်းပရေးရုံးခန်း၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး မြို့နယ် အစ္စလာမ် သာသနာ ရေးရာကောင်စီ (မ မ လ)၊ ဗလီကိုယ်စားလှယ်များ၊ သာရေးနာရေးအသင်းများနှင့် အာရဗီ ကျောင်း ဆရာများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Photos Credit - U Kyaw Pe
၂၈ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၅:၅၈
News ID: 1832730
Your Comment