မန္တလေးမြို့တွင် အာရှူရာနေ့အထိမ်းအမှတ် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနား နှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ ကုသိုလ် ပြုဝေငှ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မန္တလေးမြို့ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက အာရှူရာနေ့ကို အထိမ်းအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ဝမ်းနည်း ခြင်း အခမ်းအနားများ ကျင်းပခဲ့ကြသလို၊ ကုသိုလ်ပြုခြင်းအဖြစ် ဒေသခံပြည်သူများအား စားသောက် ဖွယ်ရာ များ ကိုလည်း စုပေါင်းဝေငှလှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် အာရှူရာနေ့ ၏ သမိုင်းကြောင်း နှင့် ပတ်သက် သည့် ဟောပြောမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၊ အလှူရှင်များက ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ တက်ရောက် လာသူများ အား စားသောက် ဖွယ်ရာများဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ Photos Credit - အဗ်နာ - ပါရှန်းကဏ္ဍ
၂၉ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၁:၂၃
News ID: 1833119
Your Comment