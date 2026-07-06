မဂိုရှီအဟ်ဂျအ်မေ့ဗလီ၌ အမျိုးသမီးများ စုပေါင်း၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် (၁၀) ရက်ပြည့် မဂျ်လစ် ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်း (၃၀) တွင် တည်ရှိသော မဂိုရှီအဟ်ဂျအ်မေ့ဗလီ၌ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အား ရည်စူး၍ အမျိုးသမီးများ၏ ရှဟာဒသ် (၁၀) ရက်ပြည့် မဂျ်လစ်အခမ်းအနားကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံ - မိုအ်မေနာတစ်ဦး)
၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၃:၄၁
News ID: 1836328
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment