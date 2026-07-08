အီရတ်နိုင်ငံတွင် ရှဟီးဒ် အေမာမ် ၏ မြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်တော်အား တရားဝင် ကြိုဆို ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ရှဟီးဒ် အေမာမ် ၏ မြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်တော်သည် အီရတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် လုံခြုံရေး အစီအမံများကို အထူးတင်းကျပ်စွာ ချမှတ်ထားသည့်အကြား အီရတ်နှင့် အီရန်နိုင်ငံတို့၏ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများက တရားဝင် ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ယင်းအခမ်းအနားကို နဂျဖ် အရှ်ရဖ် လေဆိပ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ လူထုအလွှာအသီးသီးမှ ပြည်သူများ အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဤအခမ်းအနားသည် အီရတ်ပြည်သူများနှင့် ရှဟီးဒ်ခေါင်းဆောင်၏ ရည်မှန်းချက်များအကြား နက်ရှိုင်းသော ချိတ်ဆက်မှုနှင့် သစ္စာစောင့်သိမှုကို ထင်ဟပ်ပြသခဲ့ပါတယ်။
၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၁:၃၇
News ID: 1837636
Your Comment