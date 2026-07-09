သန်းပေါင်းများစွာသော ယုံကြည်သူများ မရှ်ဟဒ်မြို့၌ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ နောက်ဆုံးဖူးမြော်ခြင်း နှင့် ဈာပနအခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မရှ်ဟဒ်မြို့ရှိ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော နေရာတော်၌ သန်းပေါင်းများစွာသော ယုံကြည်သူများနှင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူများသည် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ နောက်ဆုံးဖူးမြော်ခြင်းနှင့် ဈာပနအခမ်းအနားများတွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပါဝင်လာသူများသည် လေးစားကြည်ညိုမှု၊ ဝမ်းနည်းမှုများဖြင့် နောက်ဆုံး ဂါရဝပြုခဲ့ကြပြီး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၇:၃၅
News ID: 1837945
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment