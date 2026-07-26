ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ မှ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အာဇာနည် ခေါင်းဆောင် ကြီး အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် မဂျ်လစ် ကိုကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ နှင့် ၎င်း၏ မိသားစုဝင် အာဇာနည်များ၏ ကျဆုံးမှုကို ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့သည့် မဂျ်လစ် ကို ၂၀၂၆ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ တွင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ မှ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မဂျ်လစ် ကို ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ဂူဗိမာန်(ရာင်ဇာတော်) အတွင်းရှိ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ဝတ်ပြုဆောင် ခန်းမ ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1845527
Your Comment