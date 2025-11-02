  1. Home
အစ္စရေးက အကူအညီတောင်းခံမှု ၉၉ ခုကို ငြင်းပယ် ၊ ဂါဇာတွင် ပြင်းထန်သော အကျပ်အတည်း ဖြစ်ပွား နေ ကြောင်း Financial Times သတင်းစာက ဖော်ပြ

၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၈:၃၆
အစ္စရေးက အကူအညီတောင်းခံမှု ၉၉ ခုကို ငြင်းပယ် ၊ ဂါဇာတွင် ပြင်းထန်သော အကျပ်အတည်း ဖြစ်ပွား နေ ကြောင်း Financial Times သတင်းစာက ဖော်ပြ

Financial Times သတင်းစာက အစ္စရေးသည် ဂါဇာသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးပို့ခြင်းကို ပိတ်ဆို့သည့် ယန္တရားအသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် Financial Times ၏ အစီရင်ခံစာတွင် အစ္စရေးအစိုးရသည် ဂါဇာသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ပေးပို့ခြင်းကို ပိတ်ဆို့ ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသစ်တစ်ခုကို စတင်လိုက်ပြီဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။

အစီရင်ခံစာအရ တဲလ်အဗစ်မြို့သည် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် စနစ်အသစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဂါဇာပြင်ပမှ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးခဲ့ပါတယ်။

အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပထမ ၁၂ ရက်အတွင်း ဂါဇာသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတောင်းခံမှု ၉၉ ခုကို အစ္စရေးက ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၄၀ က အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

ဤတောင်းဆိုချက်များ၏ လေးပုံသုံးပုံကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည် ဂါဇာသို့ အကူအညီများပေးပို့ရန် ခွင့်ပြုချက်မရှိသောကြောင့် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဌာနမရှိသော ဆရာဝန်များ ပါဝင်ပါတယ်။

အစ္စရေးအာဏာပိုင်များက ဤအဖွဲ့အစည်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆက်လက် လုပ်ဆောင် နေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အကူအညီများပေးပို့ခြင်းကို တားဆီးရန် အကြောင်းပြချက်ဖြစ် သည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

ဤအရာအားလုံးသည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်အရ ဂါဇာရှိလူများအား မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အကူအညီများပေးရန်အတွက် နေ့စဉ် ထရပ်ကား ၆၀၀ စီး ဂါဇာသို့ ဝင်ရောက်ရန် စီစဉ်ထားချိန်တွင် ဖြစ်ပျက် နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

