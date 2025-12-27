တရုတ်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၁၀ ဦးနှင့် စစ်ဘက်ကုမ္ပဏီ ၂၀ ကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ် ခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ Andoril ၏ တည်ထောင်သူ Northrop Grumman Systems၊ L3Harris Marine Services နှင့် Boeing တို့နှင့် ဆက်နွှယ်သော အရာရှိများ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ပိတ်ဆို့မှုများ ကြေညာရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဤကုမ္ပဏီများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်ထား ပြီး တရုတ် ကုမ္ပဏီများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ၎င်းတို့နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားကြောင်း တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
