အယ်လ်အဇ်ဟရ် မှ အေမာမ်အလီ (အ.စ) ဗလီဝတ်ကျောင်း တော် အား ဗုံးကွဲ တိုက်ခိုက်မှု အပေါ် ရှုတ်ချ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IQNA သတင်းဌာန နှင့် ဆဒါအလ်ဗလဒ် နယူးစ် ၏ အစီရင်ခံစာအရ အယ်လ်အဇ်ဟရ် အစ္စလာမ်စင်တာက ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဟွမ်းစ်မြို့ ဝဒီယိုဇ်ဇဟဗ် ရပ်ကွက်ရှိ အေမာမ် အလီ (အ.စ) အမည် ရှိ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် တွင် သောကြာ နမာဇ် ဝတ်ပြုနေစဥ် အတွင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အိမ်တော်ကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကို ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ခဲ့ကြောင်း ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဆီးရီးယား နိုင်ငံသားများ စွာ အသက်ဆုံးရှုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် ဤအကြမ်းဖက်မှုရာဇဝတ်မှုသည် လူ့အသက်များကို လျစ်လျူရှုခြင်း နှင့် ဝတ်ပြုရာ နေရာများ နှင့် ကြည်ညိုလေးစားရမည့် နေရာများကို မလေးမစားပြုခြင်း၏ ရှင်းလင်းသော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်သူများ သည် ဘာသာရေး၊ လူ့တန်ဖိုးနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများနှင့် လုံးဝဝေးကွာနေကြောင်း ပြသနေသည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါ တယ်။
အယ်လ် အဇ်ဟရ်က ဤရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများသည် လူ့အသက်၏တန်ဖိုးကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း လျစ်လျူရှုခြင်းကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ပြင်းထန် သောခြိမ်း ခြောက်မှုဖြစ်လာသည့် သားရဲများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားကြကြောင်း အလေး ပေးပြောကြား ခဲ့ ပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး ဘာသာနှင့် ဂိုဏ်းဂဏများ ကွဲပြားနေသော်လည်း ဆီးရီးယားပြည်သူများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေပြီး ရှုပ်ထွေးမှုများ ပျံ့နှံ့စေရန် ရည်ရွယ်သည့် ဤရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် ဆီးရီးယား နိုင်ငံသားများသည် မိမိတို့ ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြ ရန် မေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
အလားတူပင် အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ မုဖ်သီ နဇီးရ်အေယာဒ် ကလည်း ဟွမ်းစ်မြို့ ဝဒီယိုဇ်ဇဟဗ် ရပ်ကွက်ရှိ အေမာမ် အလီ (အ.စ) အမည် ရှိ ရှီအဟ် ဗလီဝတ် ကျောင်း တော် အား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို ရှုတ်ချခဲ့ပြီး အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ အိမ်တော်များအတွင်း ဝတ်ပြုသူများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းသည် ဤသန့်ရှင်းရာဌာနများကို ရှင်းလင်းစွာ မလေးမစားပြုခြင်း စော်ကားခြင်း ဖြစ်ပြီး လူ၏သွေးများ နှင့် ဝတ်ပြုရာနေရာများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်းကို အလေးပေးသည့် သွန်သင်ထားသည့် ကောင်းကင်ကျကျမ်းရ ဘာသာများ နှင့် လုံးဝ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မနေ့ညက “စရာယာအန်ဆွာရိုလ်စွန္နဟ်” လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ဟွမ်းစ်မြို့ ဝဒီယိုဇ်ဇဟဗ် ရပ်ကွက်ရှိ အေမာမ် အလီ (အ.စ) အမည် ရှိ ရှီအဟ် ဗလီဝတ် ကျောင်း တော် အား ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု အတွက် တာဝန်ယူကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
သက္က်ဖီရီ အဖွဲ့ (အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက် အစ္စလာမ် ခုတုံလုပ် အဖွဲ့ )သည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၏ ဘာသာရေး လူနည်းစုများ အပေါ် ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ရန်လည်း အလေးပေးပြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်လတွင် ဒမတ်စကတ်စ်မြို့ရှိ ခရစ်ယာန် ကျောင်းတစ်ခုအား တိုက်ခိုက်မှုအတွက်လည်း “စရာယာအန်ဆွာရိုလ်စွန္နဟ်” အကြမ်း ဖက် အစွန်းရောက် အဖွဲ့ က တာဝန်ယူခဲ့ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဆီးရီးယားအစိုးရ၏ ဝန်ကြီး ဟမ်ဇာ အယ်လ်မွတ်စ်သဖွာ က ဟွမ်းစ်မြို့မှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူကို အိုင်အိုက်စ် အိုင်အိုက်စ် လို့ ပြောကြားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဒီကိစ္စ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
