မဂျ်လစ် စေ ခိုဘ်ရ်ဂန် နေရဲဟ်ဗရီ ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် အာယာသွလ္လာဟ် မဲဟ်မူဒ် ရဂျဗ်ဘီ အဗ်နာ သတင်း ဌာနသို့လာရောက်ကြည့်ရှု ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မဂျ်လစ် စေ ခိုဘ်ရ်ဂန် နေရဲဟ်ဗရီ ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးလည်းဖြစ် မိုအ်စစေ အာမိုဇစ်ရှီ ဝဗဂျူဟစ်ရှ်ရှီ ယေ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ အကြီးအကဲ (ကျောင်းအုပ်) ဖြစ်သည့် အာယာသွလ္လာဟ် မဲဟ်မူဒ် ရဂျဗ်ဘီ အဗ်နာ သတင်း ဌာနသို့ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း တွင် လာရောက်ကြည့်ရှုပြီး သတင်းဌာန၏ အကြီးအကဲ ၊ သတင်းထောက်များ ကို အရေးကြီးမိန့်ကြားချက်များ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၅ - ၂၂:၁၇
News ID: 1711728
