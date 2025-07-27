ဂါဇာရှိ ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများအား ထောက်ခံ ကြောင်း ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရ၏ ရာဇ၀တ်မှုများကို ရှုတ်ချကြောင်းပြ ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ် / သဗ်ရေဇ် ။ ။ Photos
ဂါဇာရှိ ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများအား ထောက်ခံ ကြောင်း ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရ၏ ရာဇ၀တ်မှုများကို ရှုတ်ချကြောင်းပြ ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ် / သဗ်ရေဇ် ။ ။ Photos အဗ်နာ ။ ။ အီရန် နိုင်ငံ သဗ်ရေဇ် မြို့ တွင် သောကြာနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် က ဂါဇာရှိ ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများအား ထောက်ခံ ကြောင်း ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရ၏ ရာဇ၀တ်မှုများကို ရှုတ်ချကြောင်းပြ ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဤအတိုင်း အီရန် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် တပြိုင်နက်တည်း သောကြာနမာဇ် ဝတ်ပြုမှု အပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၅ - ၁၅:၅၉
