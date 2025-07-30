  1. Home
အကြမ်းဖက် အစ္စရေး နှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၁၂ တာ စစ်ပွဲတွင် ကျဆုံးခဲ့သူများ ၏ ရက် ၄၀ ပြည့်ပြီး မဂျ်လစ် ကျင်းပ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အကြမ်းဖက် အစ္စရေး နှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၁၂ တာ စစ်ပွဲတွင် ကျဆုံးခဲ့သူများ ၏ ရက် ၄၀ ပြည့် မဂျ်လစ် အား ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၊ စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ အကြီးတန်း အရာရှိများ၊ ကျဆုံးသွားသည့် အာဇာနည် များ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၊ အစုအဝေး အသီးသီး တို့မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် နေ့ မနက်ပိုင်း တွင် မြို့တော် တီဟီရန် ရှိ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အေမာမ် ဘာရာ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

