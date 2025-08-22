ကရ်ဗလာ မြို့ တွင် ပြုလုပ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရ်ဗအီးန်ဟိုစိုင်းန်နီ ညီလာခံ ဒုတိယနေ့ ပုံရိပ်များ (၂) ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ်နိုင်ငံ ကရ်ဗလာ မြို့ တွင် ပြုလုပ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရ်ဗအီးန်ဟိုစိုင်းန်နီ ညီလာခံ ဒုတိယနေ့ အား « ဂုဏ်သိက္ခာ၊ တရားမျှတမှုနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတာဝန်ခံမှု » ဆိုသည့် ခေါင်းစဥ် ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ ဤညီလာခံ တွင် အီရန်၊ လက်ဘနွန်၊ အင်္ဂလန်၊ ပါကစ္စတန်၊ အမေရိကန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဒိန်းမတ်၊ တူရကီနှင့် အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားမှ ဘာသာရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အရေးပါ အရာ ရောက် ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ တက်ရောက် နေရာ ယူခဲ့ကြပါတယ်။ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ နှင့် အဖွဲ့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၁၄:၀၅
