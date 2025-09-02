အာယာသွလ္လာဟ် ဝဟီးဒ် ခိုရာစာနီ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်သည့် အေမာမ် ဟစန်အက္စ်ကရီ (အ.စ) ၏ရှဟာဒသ် အတွက် အလံထွက် ။ ။ Photos

အာယာသွလ္လာဟ် ဝဟီးဒ် ခိုရာစာနီ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်သည့် အေမာမ် ဟစန်အက္စ်ကရီ (အ.စ) ၏ရှဟာဒသ် အတွက် အလံထွက် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ် တနင်္လာနေ့ တွင် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ကို ချစ်မြတ်နိုး သူများ အဖွဲ့ သည် အေမာမ် ဟစန်အက္စ်ကရီ (အ.စ) ၏ရှဟာဒသ် အတွက် သခင်မကြီး ဟဇရသ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ကွမ်း ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ဘက်သို့ အလံထွက် အဇါဒါရီ ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဤအလံထွက် မှု တွင် ဟဇရသ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဝဟီးဒ် ခိုရာစာနီ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။
၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၄:၃၁
News ID: 1722835
