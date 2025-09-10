  1. Home
၃၉ ကြိမ်မြောက် အစ္စလာမ့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ညီလာခံ ကျင်းပ (၁) ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ၃၉ ကြိမ်မြောက် အစ္စလာမ့်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံကို စက်တင်ဘာ ၈ ရက် နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် တနင်္လာနေ့တွင် ထိပ်သီးခန်းမ၌ အီရန် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း နှင့် အစ္စလာမ် ကမ္ဘာမှ ပညာရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ညီလာခံသို့ နိုင်ငံတကာဧည့်သည် ၈၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းဧည့်သည် ၂၁၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ညီလာခံတွင် တင်သွင်းထားသည့် စာတမ်း ၃၉၂ စောင်အနက် ၁၄၈ စောင်ကို တင်ပြရန် လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဤညီလာခံကို စက်တင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ၃ ရက်ကြာကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး “ကရုဏာတော်နှင့် ညီညွတ်သောနိုင်ငံ” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် အစ္စလာမ့်ဘာသာဝင်များဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ဖိုရမ်၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါတယ်။

၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၆:၂၁
News ID: 1725617

