အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ၏ ချစ်သူများ မှ တန်ဇန်းနီးယား တွင် တမန်တော်မြတ် (ဆွ ) ၏ ၁၅၀၀ ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ဒါရိုစ်စလာမ် မြို့ရှိ ဟဇရသ် ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ကျောင်းတွင် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ၏ ချစ်သူများ မှ တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ် (ဆွ ) ၏ ၁၅၀၀ ပြည့် နှင့် အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်က် (အ.စ) တို့၏ မွေးနေ့မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဤကျောင်း သည် တန်ဇန်းနီးယားရှိ ဂျာမေ အသိုလ် မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) အလ်အာလေမီယဟ် ၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၃:၂၂
News ID: 1725921
