တောင်ကြီး မြို့ နှင့် မြိတ် မြို့ တွင် ၁၅၀၀ပြည့်နှစ်တမန်တော် (ဆွ) နေ့ အခမ်းအနားများ ကျင်းပ ။ ။ Photos

တောင်ကြီး မြို့ နှင့် မြိတ် မြို့ တွင် ၁၅၀၀ပြည့်နှစ်တမန်တော် (ဆွ) နေ့ အခမ်းအနားများ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စလာမ်ကောင်စီခွဲများမှ ကြီးမှူး၍ တောင်ကြီး မြို့ နှင့် မြိတ် မြို့ တွင် ၁၅၀၀ပြည့်နှစ်တမန်တော် (ဆွ) နေ့ အခမ်းအနားများ ကို စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် တွင် မဟာ တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ကို အချစ်ထားသည့် စွန်နီ မွတ်စလင်မ်များမှ ကျင်းပ ခဲ့ကြပါတယ်။ Photos Credit - Islamic Religious Affairs Council Mingalar Taung Nyunt
၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၈:၁၆
News ID: 1727055
Your Comment