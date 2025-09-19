ပါကစ္စတန် အွန်မသ်တစ်ရပ်တည်း ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ အဗ်နာ သတင်းဌာန သို့ လာရောက် ကြည့်ရှု ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ပါကစ္စတန် အွန်မသ်တစ်ရပ်တည်း ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် H.I မိုဟမ္မဒ် မီးန် ရှဟီးဒ်ဒီ သည် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော်ရုံးခန်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်ပြီး သတင်းဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက် များ နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးနောက် အဗ်နာ သတင်းအေဂျင်စီ ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဟစန် ဆဒရာယီ အာရေဖ် နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အပြန်အလှန်စွမ်း ဆောင်နိုင်မှုနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၉:၁၁
News ID: 1728660
Your Comment